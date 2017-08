POL-HI: Alfeld Roter PKW Mini Cabriolet gesucht

Hildesheim (ots) - Alfeld Zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle kam es am Sonntagnachmittag, 06.08.2017, gegen 16.15 Uhr, auf der K 408 zwischen Brüggen und Wettensen. Ein 37-jähriger Alfelder befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße in Richtung Alfeld, als ihm im Bereich einer Kurve ein roter PKW Mini Cabriolet entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der Fahrzeugführer des roten PKW Mini fuhr jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter in Richtung Brüggen. Am PKW des Alfelders entstand ein Schaden von ca. 400,- Euro. Hinweise auf den flüchtigen PKW nimmt die Polizei Alfeld unter Tel: 05181/91160 entgegen./tsc

