POL-HI: Geschädigte gesucht Wer kann Hinweise zu dem Schmuck geben?

Hildesheim (ots) - Bei einer Personenkontrolle in Hildesheim am gestrigen Tag, 02.02.2017, gegen 20:15 Uhr, wurde bei einem Mann Schmuck aufgefunden. Der 34-Jährige gab an, den Schmuck auf der Straße gefunden zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Schmuck von den Polizeibeamten sichergestellt. Die Polizei sucht nun die Geschädigten. Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

