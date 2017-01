POL-HI: SIBBESSE (hek) PKW überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Hildesheim (ots) - (Sibbesse) Am frühen Dienstagmorgen befuhr ein 48-jähriger aus Bad Salzdetfurth mit seinem Pkw die Ortsdurchfahrt in Petze in der Gemeinde Sibbesse. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam er in einer Linkskurve ins Schleudern, stieß gegen eine Grundstücksmauer und überschlug sich dann. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Sibbesse geborgen werden. Der 48-jährige kam nur leicht verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell