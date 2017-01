POL-HI: Elze - Einbruch in Apotheke

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Fr.,27.01.17 auf Sa.,28.01.17 wurde zwischen 19:00- 08.00 Uhr, in die Stadt-Apotheke Elze in der Hauptstraße Ecke Königsberger Straße, eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu der Apotheke. Die Räumlichkeiten wurden nach Bargeld/Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Elze unter 05068-93030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell