POL-HI: Sachbeschädigungen durch Druckluftwaffe Sarstedt (Wei)

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Mi., 25.01.17 bis Samstag 28.01.17 wurden verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen und Scheiben der Gartenkolonie "Am See" in der Giebelstiegstraße durch Beschuss beschädigt. Auch hierfür dürfte nach ersten Feststellungen an den Tatorten eine Druckluftwaffe verwendet worden sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

