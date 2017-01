POL-HI: Überfall auf Spielhalle in Alfeld

Hildesheim (ots) - Am 27.01.2017, gegen 07.50h, überraschte ein männlicher Täter die Spielhallenaufsicht einer Spielhalle in Alfeld, Paulistraße, bei Reinigungsarbeiten. Er sperrte das 43-jährige Opfer in die Toilette ein und flüchtete mit dem Kassenbestand. Durch Hilferufe alarmiert befreite ein älterer Mann das Opfer. Während der Helfer die Spielhalle verließ kümmerte sich ein Hausbewohner um das weinende Opfer. Der Täter wird als 180cm groß, schlank und um die 20 Jahre alt beschrieben. Auffällig ist die Beschreibung der Bekleidung: schwarze Hose und Steppjacke, die Jacke dabei links, also verkehrt herum, getragen mit einem größeren blauem Emblem im Kragenbereich. Darunter ein Kapuzenpullover mit heller Kapuze, die Kopf und Gesicht des Täters verdeckte, sowie schwarze Handschuhe. Der Zeuge, der das Opfer befreite und weitere Zeugen, die den Täter aus der Spielhalle kommen sahen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld, 05181/91160, in Verbindung zu setzen.

