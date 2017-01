POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover, der Polizei Hameln und der Polizei Hildesheim / Serieneinbrecher festgenommen

Hildesheim (ots) - (aro) Ermittlern der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und Hildesheim ist es am frühen Morgen des 25.01.2017 gelungen, überregional agierende Serieneinbrecher festzunehmen. Den Männern aus Hildesheim wird vorgeworfen, in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeidirektionen Göttingen und Braunschweig im Zeitraum von Juli 2016 bis Januar 2017 über fünfzigmal in Alten- und Pflegeheime eingebrochen zu sein. Die Tatorte liegen in Hameln, Hildesheim, Bad Nenndorf, Springe, Peine, Braunschweig, Gifhorn, Salzgitter und Goslar. Der entstandene Schaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen insgesamt auf über 100.000 Euro.

Näheres erfahren sie hier:

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/3544920

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell