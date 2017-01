POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Algermissen/Bledeln Täter entwendet Schreckschusswaffe

Hildesheim (ots) - Algermissen/Bledeln - Am Mühlenfeld(fm)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 24.01.2017 in der Zeit von 07:00 bis 18:50 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Bledeln, Am Mühlenfeld, eingedrungen. Nachdem die Täter das gesamte Haus durchwühlt haben, entwendeten sie eine ungeladene Schreckschusswaffe.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 06066-9850 entgegen.

