POL-HI: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Hildesheim (ots) - Am Sonntag in dem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu insgesamt 10 Telefongesprächen, bei denen sich ein "Hauptkommissar Thomas Wagner" meldete. Der falsche Polizeibeamte fragte im Laufe des Gespräches nach vorhandenen Bargeld, Goldschmuck, Sparbüchern sowie Onlinebankingdaten und Passwörtern. In allen Fällen haben die Hildesheimer Bürger richtig reagiert. Der Mann sprach mit hochdeutschem Akzent und auf dem Display der Hinweisgeber waren die Nummern 05121-939-0 und 05121-110 zu erkennen. Es ist möglich und nicht selten, dass Unbekannte eine Methode nutzen, mit der sie eine andere Telefonnummer oder eine Telefonnummer einer Polizeidienststelle auf dem Display aufleuchtet lassen.

