POL-HI: Randalierende Person

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). Am späten Abend des 21.01.2017 randalierte ein Hausbewohner im Flur des Mehrfamilienhauses in der Salzwiese. Der 36-jährige schlug mit einem Hammer ein Loch in die Wohnungstür des Nachbarn und wollte in die Wohnung eindringen. Dies konnte durch den Wohnungsinhaber verhindert werden. Anschließend begab sich der 36-jährige wieder in seine Wohnung, wo er von der Polizei angetroffen werden konnte. In der Wohnung konnten die Beamten dann noch Utensilien für das Betreiben einer Indoor-Plantage sowie Cannabissamen auffinden und beschlagnahmen. Der 36-jährige Hildesheimer kam aufgrund der Eigen- und Fremdgefährdung zunächst in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell