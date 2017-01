POL-HI: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). Am 21.01.2017, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Eine 64-jährige Hildesheimerin wollte mit ihrem Pkw Mitsubishi in Himmelsthür von der Jahnstraße nach links in die Breslauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie die beiden 83-jährigen Fußgänger, die bei Grün die Fahrbahn der Breslauer Straße überquerten. Beide Fußgänger wurden von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube geladen und anschließend auf die Straße geschleudert. Die Fußgänger erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden stationär im Klinikum Hildesheim aufgenommen.

