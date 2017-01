POL-HI: Mit Pistole auf Kopf geschlagen

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bd). In der Schuhstraße kam es am 21.01.2017, gegen 04:00 Uhr, zwischen mehreren Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Aus dem Streit entwickelte sich ein Gerangel bei dem plötzlich ein 19-jähriger Hildesheimer eine Pistole aus der Kleidung zog und sie einem 20-jährigen Harsumer auf den Kopf schlug. Dieser erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter war zunächst geflüchtet, konnte aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte die Tat ein. Die Beamten fanden auch die Tatwaffe, bei der es sich um eine Softairpistole handelte. Die Waffe wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell