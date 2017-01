POL-HI: Betreten von Eisflächen

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Sti) Am 21.01.2017, gegen 15.15 Uhr wurden mehrere Personen auf der Eisfläche eines öffentlichen Gewässers, am Teinkamp in Sarstedt, angetroffen. Da das Betreten der Eisflächen von öffentlichen Gewässern, gem. Stadtverordnung, untersagt ist, wurden die Personen aufgefordert diese zu verlassen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, derzeit sämtliche zugefrorene Gewässer zu betreten, da die Eisflächen noch nicht tragfähig sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell