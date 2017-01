POL-HI: Zeugin gesucht

Hildesheim (ots) - Am 09.01.2017 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr war die 10-jährige Geschädigte auf dem Rad-/und Fußweg der ehemaligen Bahnstrecke, zwischen dem Koppelweg und dem Bahnberg, Diekholzen, unterwegs. Auf ihrem Heimweg kam ihr auf Höhe der Brücke, oberhalb der L485, ein ca. 30 jähriger Mann nachgelaufen und forderte sie auf, ihr Handy rauszugeben. Der Mann mit der schwarzen Hose, der schwarzen Jacke mit Kapuze (mit Jack Wolfskin Symbol) griff auch nach dem Handy, das sie in ihrer Hand hielt. Das Mädchen lief schreiend davon und traf auf die unbekannte Zeugin, die sie fragte, ob alles in Ordnung ist. Das Mädchen wollte sich nicht helfen lassen und ging alleine weiter. Die Kriminalpolizei sucht nun die Zeugin, um das Tatgeschehen zu rekonstruieren und um weitere Hinweise zu der Tat oder zu dem Mann zu bekommen. Die Zeugin möge sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden. Nach Anhaben des Mädchens trug die Frau eine hellgrüne Jacke.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell