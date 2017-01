POL-HI: Tüte mit Marihuana übergeben

Hildesheim (ots) - Während eines Einsatzes am gestrigen Tag gegen 14:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hildesheimer Nordstadt, nahmen die eingesetzten Polizeibeamten einen intensiven Marihuana-Geruch aus einer Wohnung wahr. Die Beamten klingelten an der Wohnungstür, die von dem 62-jährigen Beschuldigten geöffnet wurde. Der Beschuldigte trug ein Hoster mit einer Waffe. Aus diesem Grund wurde er nicht nur wegen des Marihuana Geruchs belehrt und befragt, sondern auch wegen des Tragens einer Schusswaffe. Der Beschuldigte konnte einen Waffenschein vorzeigen und händigte den Beamten eine Tüte mit Marihuana aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell