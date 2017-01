POL-HI: Schmierfinken verursachen in Algermissen Sachschaden in noch unbekannter Höhe!

Hildesheim (ots) - Algermissen-Bahnhof-Schlesische Straße-Heerstr.-Sportplatz(fm) Vermutlich in den beiden Wochenendnächten 13.-15. Januar haben unbekannte Personen in Algermissen etliche Sachbeschädigungen begangen. Sie sprühten mit Farbdosen Schmierereien auf Werbebannern, Verkehrszeichen, Wegweisern, Zäunen und Mauern. Ganz besonders betroffen ist der Bahnhof, die Herrstraße und die Schlesische Straße in Algermissen. Auch auf dem Sportplatz des SV Algermissen haben die Täter gewütet und die dortigen Werbebanner durch Sprühen aus Farbdosen beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht absehbar. Ersten Einschätzungen nach liegt er bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Personen an das Polizeikommissariat Sarstedt (05066-9850).

