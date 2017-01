POL-HI: Wülfingen - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Wülfingen - Am Dienstag, 17.01.2017, zwischen 14.00 und 20.30 Uhr, hebelten UT ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schierkamp auf und gelangten so in das EFH. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht bzw. zumindest gesichtet. Es wurde Schmuck entwendet und anschließend der Tatort unerkannt verlassen. Der / die Täter öffneten bei der Begehung mehrere Fenster im EG, um sich vermutlich Fluchtwege zu schaffen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Elze unter Tel.: 05068/93030

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell