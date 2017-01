POL-HI: Parkscheinautomat gesprengt -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 02:15 Uhr ein Parkscheinautomat am Hagentorwall, Höhe des Andreanum, in Hildesheim gesprengt. Unbekannte Täter entwendeten nach der Sprengung die Geldkasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die gewaltsame Öffnung wurde der Automat völlig demoliert. Die Polizei kann zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben über die Höhe des Geldbetrages, der sich in der Geldkassette befunden hat, machen. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell