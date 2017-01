POL-HI: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 14.01.2017 auf den 15.01.2017 kam es zu zwei weiteren Fahrzeugaufbrüchen. In der Katharinenstraße in Hildesheim wurde die Scheibe der Fahrertür des weißen VW UP! eingeschlagen und eine Brille, sowie ein mobiles Navigationssystem entwendet. Bei dem anderen Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil, das ebenfalls in der Katharinenstraße geparkt war. Nachdem der unbekannte Täter die Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen hatte, nahm er aus dem Fahrzeug ein Kabel mit einer Navigationshalterung und einen Ladeadapter und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Hildesheim weist nochmals daraufhin, dass persönliche Gegenstände nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten.

