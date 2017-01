POL-HI: Geschädigte/r nach Verkehrsunfall gesucht

Hildesheim (ots) - (aro) Am 12.01.2017, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Straße In der Schratwanne in Hildesheim / Itzum zu einem Verkehrsunfall. Die Verursacherin war vom dortigen Rewe Parkplatz in Richtung Spandauer Weg abgebogen. Rechtsseitig der Straße parkte ein silberner VW auf dem Parkstreifen. Beim Vorbeifahren streifte die Frau den geparkten Pkw mit dem Heck ihres Fahrzeuges. Hierbei dürfte ein Schaden am hinteren Kotflügel / Stoßfänger der Fahrerseite des VW entstanden sein.

Unmittelbar nach dem Unfall parkte die Verursacherin ihren Pkw und da niemand am beschädigten VW zu sehen war, lief sie zum Rewe, um dort ihre Personalien zu hinterlassen. Anschließend fuhr die Frau nach Hause, um ihr Handy zu holen. Als sie zum Rewe zurückkehrte, stand der VW nicht mehr auf dem Parkstreifen.

Da die Frau sich das Kennzeichen nicht gemerkt hat, sucht die Polizei jetzt den Halter des beschädigten silbernen VW.

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmal darauf hin, bei einem Verkehrsunfall im ruhenden Verkehr, wenn kein Fahrzeugführer vor Ort ist, die Polizei hinzu zu rufen. So kann der Geschädigte leicht ermittelt und sein Schaden ersetzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell