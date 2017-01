POL-HI: Brand einer Gartenlaube

Hildesheim (ots) - (aro) Am 11.01.2017, gegen 23:30 Uhr, wurde der Brand einer Gartenlaube im Tulpenweg des Kleingartenvereins Wellenteich an der Senator-Braun-Allee in Hildesheim gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die Laube bereits voll in Flammen und wurde trotz sofortiger Löscharbeiten größtenteils zerstört. Eingesetzt waren neben der Berufsfeuerwehr Hildesheim auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Achtum und Einum.

Die Parzelle, auf welcher die Laube stand, ist vermietet. Augenscheinlich wurde sie aber während der Wintermonate nicht genutzt.

Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 - 10.000 Euro geschätzt.

Bereits am 26.12.2016 brannte in der Gartenkolonie Wellenteich eine andere Gartenlaube komplett nieder. Ob ein Zusammenhang besteht kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Hinweise, die zur Klärung der Brandursache führen, werden unter der Telefonnummer 05121/939115 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell