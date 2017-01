POL-HI: Geld in Automat vergessen

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). Ein 42-jähriger aus Westfeld hob am 10.01.16 gegen 11:05 Uhr am Geldautomaten der Sparkasse am Gronauer Lidl-Markt Geld ab, vergaß dieses aber im Ausgabeschacht.

Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und nahm das Geld an sich.

In diesem Zusammenhang wird eine ungepflegt wirkende, ca. 40-jährige südländische Person mit braunem Mantel, braun-weisser Mütze und Plastiktüte gesucht, die sich fußläufig in Rtg. Rheden entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau unter 05182-909220 oder Elze 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell