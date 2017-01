POL-HI: Verkehrsunfallflucht durch landwirtschaftliches Gespann

Hildesheim (ots) - Hiheneggelsen(js) Bereits am 09.01.2017, gegen 15.45 Uhr, striff ein Trecker mit Anhänger ein, am Straßenrand geparkten Pkw eines 31jährigen Hildesheimers. Dieser hatte seinen Pkw am Fahrbahnrand der Hauptstraße, in Höhe der dortigen Volksbank abgestellt. Ein Zeuge beobachtete noch, wie das landwirtschaftliche Gespann mit dem hinteren Teil des Anhängers den Außenspiegel des Pkw striff und diesen dabei beschädigte. Ob der Fahrer des Gespann den Zusammenstoß bemerkte, ist jedoch fraglich. Leider wurde das amtliche Kennzeichen des Gespanns nicht abgelesen. Daher werden weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell