POL-HI: Gronau/L. - Einbruch in Johanniter-Wohnstift

Hildesheim (ots) - Gronau/L. - In den frühen Morgenstunden des 10.01.2017, zwischen 02.25 und 02.38 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Einzeltäter die Eingangstür zum Johanniter Stift in der Junkernstraße auf und entwendete aus zwei Büros offenbar zielgerichtet 2 Bargeldkassen. Eine Kasse diente zur Aufbewahrung der Taschengeldkonten der zur Zeit 83 Bewohnerinnen und Bewohnern, die andere war die Hauptkasse des Stifts. Die Höhe des entstadenen Schadens steht noch nicht fest. Die Nachtwache des Stifts bemerkte noch einen Verdächtigen, der das Stift verlies. Es soll sich um einen ca. 60-jährigen Deutschen, dunkel gekleidet mit Mütze, Schal und Winterjacke, gehandelt haben. Wer weitere Hinweise zum Täter oder dem Tatablauf geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Elze unter Tel. 05068/93030 oder auch die Polizeistation Gronau unter Tel. 05182/909220

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell