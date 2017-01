POL-HI: Elze - Diverse Scheiben an Schulgebäude beschädigt

Hildesheim (ots) - Elze - Am zurückliegenden Wochenende wurden am Schulgebäude der Krüger-Adorno-Schule im Heilswannenweg diverse Scheiben vermutlich durch massiver Steinwürfe beschädigt. An insgesamt 4 verglasten Flächen des Eingangsbereichs und 2 weiteren im Bereich der Aula waren sternförmige Einschlagpunkte im Sicherheitsglas festgestellt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Elze unter Tel. 05068/93030

