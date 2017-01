POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hildesheim (ots) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Harsum (Ko.). Am Samstag den 07.01.2017, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 52 jähriger aus Hildesheim die Straße "Wiesling" und querte die Professor-Algermissen-Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt (Rechts vor Links) des die Professor - Algermissen - Straße benutzenden 23 jährigen Fahrzeugführers aus Harsum. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch wurde der 23 jährige an seiner rechten Hand, am rechten Knie und im Kopfbereich leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Hildesheimer Krankenhaus. Der Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

