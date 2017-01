POL-HI: Verkehrsunfall in Harsum - Verursacher flüchtet Polizei in Sarstedt sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Harsum/Von-Hasencamp-Str. 4 (fm)

Am Donnerstag, 05.01.2017, in der Zeit von 09:00 bis 10:00 Uhr parkte am rechten Fahrbahnrand ein 32-jähriger Giesener seinen weißen VW-Tiguan in der Von-Hasencamp-Str., Höhe Hausnummer 4 in Harsum. In dieser Zeit muss der Fahrer eines blauen Kfz gegen den vorderen linken Radkasten des Tiguan gestoßen sein und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Sachschaden am Tiguan wird von der Polizei auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

