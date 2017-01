POL-HI: Einbruch in eine Apotheke -Zeuge gesucht

Hildesheim (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am 31.12.2016, 19:15 Uhr - 19:30 Uhr, die Schaufensterscheibe der Christopherus-Apotheke in der Himmelsthürer Straße 14 in Hildesheim ein und entwendete Bargeld aus den Registrierkassen. Bei der Flucht zu Fuß in die Seebothstraße wurde der Täter von Zeugen gesehen. Diese bekannten Zeugen sprachen einen Fahrzeugführer, der in diesem Augenblick auf den Apothekenparkplatz auffuhr, an und bewegten diesen dazu, den Täter zu verfolgen. Die Kriminalpolizei sucht nun den männlichen Fahrzeugführer, der mit seinem dunklen Fahrzeug (Größe Polo/Golf) den unbekannten Täter verfolgt hatte. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen deutschen Mann im Alter von ca. 30 Jahren handeln.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 20-25 Jahre alt, - ca. 160 cm groß, - mittlere Statur, - dunkel blondes kurzes Haar, im Stirnbereich etwas hochstehend, - sprach hochdeutsch,

Zudem hatte er einen dunkeln Rucksack bei sich.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu der Tatvorbereitung, Tathandlung und Flucht des Täters machen können, jedes Detail könnte wichtig sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell