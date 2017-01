POL-HI: Elze - Einbruch in Einfamilienhaus im Wohngebiet am Hanlah

Hildesheim (ots) - Elze - In der Nacht zum 05.01.2017 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Eigentümer aus, um über den Wintergarten in deren Einfamilienhaus im Dr.-Caspari-Weg einzubrechen. Es wurden sowohl die Räumlichkeiten der Kellerwohnung als auch die eigentlichen Wohnräume durchsucht. Komplett entwendet wurde ein in einem Schrank montierter Zimmertresor samt Inhalt. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/93030.

