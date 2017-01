POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt/Am Kipphut 4 (Kau)

Eine 24 jährige Sarstedterin stelle ihren Pkw am 31.12.2016, um 15 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Hausnummer 4 ab. Als sie am 03.01.2017, gegen 11 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie am hinteren rechten Heck- und Schürzenbereich eine Eindellung und Kratzer mit gelben Lackanhaftungen fest. Der Unbekannte Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt entfernt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug bzw. zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

