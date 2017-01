POL-HI: Unfall auf der A7 -Vollsperrung

1 weiterer Medieninhalt

Hildesheim (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, kam es auf der A7 Höhe Hildesheim zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen und zwei Tiere leicht verletzt wurden. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg steuerte seinen Sprinter auf der A7 in Richtung Kassel. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf das mit Rindern beladene Gespann auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Viehtransportanhänger komplett zerstört und abgerissen, die zwei auf dem Anhänger geladenen Rinder liefen auf die Autobahn, wurden aber von mehreren Helfern eingefangen. Bei dem Unfall wurden der Oldenburger und der 46-jährige Fahrzeugführer des Viehtransporters leicht verletzt. Aufgrund der freilaufenden Rinder und der defekten Fahrzeuge war die A7 für 4 Stunden voll gesperrt. Die 7 Rinder wurden bei einem Landwirt in der Nähe des Unfallortes untergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell