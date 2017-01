POL-HI: Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots) - Am Nachmittag des 29.12.2016 kam es in dem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Hoher Turm in Hildesheim. Die unbekannten Täter hebelten mit einem Werkzeug die Terrassentür auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses auf. In der dortigen Wohnung durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und Schränke, entwendeten u.a. Schmuck, Kleidung, Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu der Straftat in Himmelsthür nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell