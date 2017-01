POL-HI: Wohnungseinbruch in EFH in Sarstedt

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Brucknerweg (fm)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 28. Dezember 2016 bis 02.01.2017 in ein Einfamilienhaus in Sarstedt, Brucknerweg eingebrochen. Die Täter erlangten Zugang, indem sie ein Schlafzimmerfenster aufhebelten und einstiegen. Da das Haus zurzeit unbewohnt ist und keinerlei Wertgegenstände vorhanden sind, entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise unter 05066-9850.

