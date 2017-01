POL-HI: Brand bei Rewe -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Am 31.12.2016 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Brand an dem Einkaufsmarkt Rewe in der Gravelottestraße in Hildesheim. Eine 47-jährige Hildesheimerin hatte gegen 20:15 Uhr den Notruf gewählt. Die Beamten stellten fest, dass ein hölzerner Brotcontainer und Paletten, die an der Außenfassade standen, in Brand geraten waren. Aufgrund der entstandenen Hitze des Feuers wurde ein angrenzendes Fenster beschädigt, durch das Qualm in den Verkaufsraum drang. Der Ruß legte sich auf dem Fußboden und auf die Ware ab und machte diese fast vollständig unbrauchbar. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein jugendliches Mädchen mit einem Dutt und ein Junge im Kindesalter, Feuerwerkskörper entzündet und so den Brand verursacht haben. Der Junge trug eine Jacke mit heller Applikation auf dem Rücken und einem hellen Oberteil. Die Jacke war dunkler als die Hose des Jungen. Hinweisgeber mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell