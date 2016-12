POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L500 zwischen Bockenem und Bodenstein

Hildesheim (ots) - Bockenem (Ma). Am 30.12.2016 gegen 14.00 Uhr, kam es zwischen Bockenem und Bodenstein auf der L 500 zur einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 29jähriger Fahrzeugführer aus dem LK Rotenburg mit seinem BMW die L 500 von Bockenem kommend in Rtg. Bodenstein. In Höhe Mahlum in einer langgezogenen Linkskurve geriet der Fahrzeugführer zunächst nach rechts in den Grünstreifen und kam ins Schleudern, woraufhin der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Durch die Wucht des Aufpralles zeriss der Pkw in 2 Teile. Der Unfallfahrer verstarb am Unfallort. Die Schadenhähe beträgt ca. 5000,-EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell