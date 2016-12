POL-HI: Brand in Mehrfamilienhaus in Alfeld / OT Eimsen

Hildesheim (ots) - (aro) Am 29.12.2016, gegen 20:35 Uhr, wurde über Notruf ein Brand in der Hauptstraße in Eimsen gemeldet. Die sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses feststellen. Außerdem kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Während der akuten Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Alfeld wurde die Ortsdurchfahrt in Eimsen komplett gesperrt.

Derzeit wird von Brandstiftung als Ursache ausgegangen.

Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

