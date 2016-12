POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (ber) - In der Zeit vom 28.12.16, ca. 17:30 Uhr auf den 29.12.16, 12:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW, VW Polo in der Nußbaumstraße in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummern 4-6. Als sie ihren PKW wieder aufsuchte stellte sie Beschädigungen in Form von Kratzern bis auf die Grundierung und leichte Eindellungen von der Mitte der Beifahrertür bis zum Radkasten fest. Der Schaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Sarstedt unter der Telefonnummer: 05066 / 9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell