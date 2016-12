POL-HI: Täter zu mehreren Straftaten gestellt Pressemeldung Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots) - Am 26.12.2016 fielen einer Streifenbesatzung in der Marienburger Straße in Hildesheim drei Personen auf, die sofort nachdem sie den Funkstreifenwagen erkannt hatten, in Richtung einer Einfahrt wegliefen. Vor dieser Einfahrt stand ein offener Pkw, indem der Fahrzeugschlüssel steckte. Ein 23-jähriger Beschuldiger aus Hildesheim wurde in der Nähe festgestellt und kontrolliert. In dem offenen Pkw, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, wurde Diebesgut, Werkzeug aufgefunden und von den Beamten sichergestellt. Während dieser Maßnahmen erschienen zwei weitere Beschuldigte mit erhobenen Händen und gaben an, dass sie die gesuchten Personen sind. Es handelte sich bei den Personen um Jugendliche aus Hildesheim. Bei den Befragungen stellte sich heraus, dass noch ein weiterer 16-Jähriger aus Hildesheim bei den begangenen Straftaten in der Nacht vom 25.12.2016 auf den 26.12.2016 beteiligt war. Gegen die vier Personen wird nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Diebstahl bei Blau Weiß Neuhof und wegen Diebstahls eines Pkw ermittelt. Den Sprinter hatten die Beschuldigten nach ihrem Einbruch bei Blau Weiß Neuhof, wo sie Alkohol und eine Kaffeemaschine mitgenommen hatten, gestohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell