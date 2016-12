POL-HI: Unfallflucht in Farmsen

Hildesheim (ots) - Schellerten OT Farmsen. gotmar Am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages, also am 26.12.2016, gegen 16:50 Uhr, schreckte eine 47-jährige Farmserin durch einen lauten Knall auf der Straße vor ihrem Haus, in der Heerstraße 5, auf. Beim Blick aus dem Fenster stellte sie fest, dass ihr am Fahrzeugrand Richtung Dinklar geparkter Wagen an der linken Seite augenscheinlich durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt worden sei. In einiger Entfernung stellte sie auch noch die Rückleuchten des vermeintlichen Unfallverursachers am Fahrbahnrand stehend fest. Sofort lief sie aus dem Haus auf die Straße, das zuvor haltende Fahrzeug entfernte sich jedoch Richtung Dinklar, Fahrzeugtyp, Kennzeichen oder Fahrer konnte sie nicht mehr erkennen. Zu ihrem Entsetzen stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug an der gesamten linken Seite erheblich beschädigt wurde und der Verursacher es anscheinend nicht für nötig erachtet hatte, den durch ihn entstandenen Schaden zu regulieren. Die hinzugerufene Polizei aus Bad Salzdetfurth konnte am Unfallort diverse Spuren und Trümmerteile feststellen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben. Demnach muss es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen älteren Pkw Ford handeln, dieses Fahrzeug muss korresspondierend an der rechten Seite erheblich beschädigt sein. Die Polizei in Bad Salzdetfurth erbittet sich trotzdem zusätzliche Hinweise möglicher Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 05062/901-115.

