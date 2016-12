POL-HI: Dreister Taschendieb

Hildesheim (ots) - Am Mittoch, 21.12.2106, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr, wurde einer 87-jährigen Einwohnerin aus Elze, in einem Supermarkt in der Straße Am Mühlenfeld aus ihrer mitgeführten Handtasche ihre Geldbörse mit 300 Euro Bargeld entwendet. Die Handtasche befand sich in dem mitgeführten Einkaufswagen und der Täter muss einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit der Geschädigten ausgenutzt und die Geldbörse entwendet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030, in Verbindung zu setzen.

