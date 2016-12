POL-HI: Kontrollen im Bereich Sarstedt und Hildesheim

Hildesheim (ots) - In der letzten Nacht, 20.12.2016 auf den 21.12.2016, wurden von der Polizei aus Sarstedt Kontrollbereiche und eine Kontrollstelle mit dem Ziel der Bekämpfung von Einbrüchen jeglicher Art eingerichtet. In Hildesheim waren ebenfalls zivile Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim unterwegs. Bei der Kontrollstelle im Bereich Hasede kontrollierten die Beamten einen Transporter, bei dem eine nicht ausreichende Ladungssicherung vorlag. Zudem hielt der Fahrer des Transporters die Regelarbeitszeit nicht ein und war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. In beiden Städten wurden über 50 Fahrzeuge und fast 80 Personen kontrolliert. Auch in Zukunft wird es weiter angekündigte und unangekündigte Kontrollen mit verschiedener Zielsetzung geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell