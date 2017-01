FW-E: Verkehrsunfall mit PKW und Rettungswagen, vier Schwerverletzte

2 weitere Medieninhalte

Der stark beschädigte PKW, glücklicherweise war keine Person eingeklemmt. Foto: Mike Filzen Bild-Infos Download

Essen-Borbeck, Otto-Brenner-Straße Ecke Borbecker Straße, 23.01.2017, 16.05 Uhr (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen (RTW) des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Essen sind am Nachmittag (23.01.2017) gegen 16.00 Uhr vier Menschen schwer verletzt worden. Der RTW war mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Borbeck unterwegs, ein Patient war nicht an Bord. Der PKW kam über die Borbecker Straße, im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge im Frontbereich. Der 29-jährige Fahrer des PKW (Mazda 2) und seine 49-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenprall schwer verletzt, aber nicht eingeklemmt. Nach notärztlicher Versorgung erfolgte der Transport notarztbegleitet in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Rettungswagens und sein Begleiter, der zunächst schonend aus dem verunfallten RTW befreit werden musste, wurden ebenfalls notärztlich versorgt. Erst dann konnte der Transport der Patienten in unterschiedliche Kliniken erfolgen. Die Ursache des schweren Unfalles ist noch nicht geklärt. Während des Einsatzes war die stark befahrene Kreuzung zum Teil gesperrt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Es kam zu starken Behinderungen im Verkehr. (MF)

Info: Der ASB wirkt, wie auch die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst im Essener Rettungsdienst mit. (MF)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell