FW-E: Starke verqualmung aus Kellergeschoss

Essen-Stadtwald (ots) - Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Essen-Stadtwald, Frankenstraße, um 20:27 Uhr alarmiert. Mehrere Anrufe meldeten verdächtigen Rauch, eine starke Verqualmung aus einem Wohngebäudekomplex. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. In einem 3 geschossigen Wohnkomplex war eine starke Verrauchung des Kellergeschosses festzustellenund der Rauch hatte sich schon in eins , der mehreren Treppenräume ausgebreitet. , Unter Vornahme eines Strahlrohres und unter Atemschutz ging ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller vor . Ein weiterer Trupp zu Lüftungsmaßnahmen in den Treppenraum. Auf Grund der Größe und Verschachtelung des Kellergeschosses konnte der Brandherd erst nach längerer Suche mittels Wärmebildkamera hinter einer verschlossen Kellertür lokalisiert werden. Diese wurde gewaltsam geöffnet und die Brandbekämpfung durchgeführt. Parallel zu diesen Löschmaßnahmen wurden Belüftungsmaßnahmen der Keller- und Treppenräume mittels Hochleistungslüftern durchgeführt. Insgesamt 5 Personen wurden mit Fluchthauben ins Frei geführt und vom Rettungsdienst betreut. Die anderen Mieter konnten während der Löschmaßnahmen in ihren Wohnungen verbleiben. Insgesamt wurden bei den Löscharbeiten 13 Atemschutzgeräte eingesetzt. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden im gesamten Gebäudekomplex Schadstoffmessungen durchgeführt und nach längeren Querlüftungsmaßnahmen konnten die betreuten Mieter wieder in ihre Wohnungen. Insgesamt wurden in 22 Wohnungen kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zwecks Brandermittlung übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell