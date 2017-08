POL-F: 170808 - 868 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Langfinger festgenommen

Frankfurt (ots) - (ka) Am Montagmittag nahmen Polizisten einen Dieb in der Niddastraße fest, der zuvor ein Handy, Bargeld und Dokumente aus einem in der Elbestraße geparkten Auto geklaut hatte.

Gegen 11.30 Uhr parkte ein 64-jähriger Mann seinen Hyundai in der Elbestraße und ging zu dem nächsten Parkscheinautomaten. Wahrscheinlich vergaß er das Auto abzuschließen, denn als er zurück kam und den Parkschein in sein Auto legen wollte, musste er feststellen, dass ein fremder Mann auf dem Rücksitz saß. Als er diesen ansprach, rannte der Mann davon. Der Besitzer des Autos stellte fest, dass sein Handy, etwa 7 EUR Münzgeld und Dokumente aus dem Auto geklaut wurden. Daraufhin begab er sich auf die Suche nach dem fremden Mann und konnte diesen in der Niddastraße antreffen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Dieb schließlich fest. Das Diebesgut konnte nicht mehr bei dem 23-Jährigen aufgefunden werden. Die Beamten fanden bei ihm aber zwei Navigationsgeräte. Diese wurden sichergestellt und die Polizei ermittelt, ob sie aus vorherigen Diebstählen stammen könnten.

Der wohnsitzlose algerische Staatsbürger wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Da er nicht im Besitz eines Aufenthaltstitels ist, wird momentan geprüft, ob sich der 23-Jährige unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Die Ermittlungen dauern an.

