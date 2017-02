POL-F: 170203 - 132 Frankfurt: Frauenchor des Polizeichors Frankfurt ersingt 1.600 Euro für Frauenhaus (FOTO)

Frankfurt (ots) - (em) Am Mittwoch, den 01. Februar 2017, übergab der Frauenchor des Polizeichors Frankfurt dem Verein "Frauen helfen Frauen Frankfurt" im Beisein des Schirmherrn Herrn Polizeipräsidenten Bereswill eine Spende in Höhe von 1.600 Euro.

"Ersungen" wurde der Erlös am 20. Dezember 2016 in der St. Katharinenkirche im Rahmen eines Benefizkonzerts des Frauenchors des Polizeichors Frankfurt mit der tatkräftigen Unterstützung des Frauenjazzchor-Projektes Frankfurt sowie den Liederlichen Lesben. Das Publikum genoss das musikalische Angebot in vollen Zügen. Die Bandbreite war groß: Sowohl weltliche Literatur, als auch klassische Weihnachtslieder wurden angestimmt.

Der Erlös in Höhe von 1.600 Euro wurde nun am Mittwoch in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Frankfurt dem Verein "Frauen helfen Frauen Frankfurt" übergeben. Der Verein unterstützt Frauen und deren Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz wird auch dieses Jahr ein Benefizkonzert unter dem Motto "Frauen helfen Frauen" stattfinden. Auch das Datum steht schon fest: Am 19. Dezember 2017 sollen erneut für den guten Zweck festliche Lieder angestimmt werden. Selbstverständlich sicherte der Polizeipräsident Frankfurts auch für dieses Jahr seine Unterstützung zu.

