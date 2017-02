POL-F: 170202 - 121 Frankfurt-Sachsenhausen: Ladendetektivin verletzt

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 01. Februar 2017, gegen 11.20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Drogerie in der Schweizer Straße. In der Parfümerieabteilung packte er ein Parfüm der Marke Hugo Boss im Wert von 69.95 EUR aus und steckte sich die Flasche in die Innentasche seiner Jacke. Danach begab er sich zum Ausgangsbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Dort wurde er von der 32-jährigen Ladendetektivin darauf angesprochen. Daraufhin gab er ihr mit dem linken Ellenbogen einen Kinnhaken. Als die 32-Jährige trotzdem versuchte, ihn festzuhalten, griff er in seine Tasche, zog ein Taschenmesser und schwang dies in Richtung der Detektivin. Diese konnte ausweichen, woraufhin dem Dieb die Flucht in Richtung Gartenstraße gelang.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte einen "Cut" an der linken Augenbraue. Schwarze, kurze Haare, gepflegter Vollbart. Bekleidet mit einem roten Pullover, einem schwarz-weißen Schal und Blue-Jeans. Bewaffnet mit einem blauen Taschenmesser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell