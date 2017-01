POL-F: 170131 - 116 Frankfurt-Rödelheim: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (fue) Zurzeit benutzt ein 43-jähriger Eschborner seine in einer Gartenkolonie in Rödelheim, Reifenberger Straße, befindliche Gartenhütte als Übernachtungsstätte. Am Montag, den 30. Januar 2017, hatte er sich den dort befindlichen Ofen entzündet und war zunächst unterwegs zu einem Einkauf.

Als er in seine Hütte zurückkehrte, hängte er seine Jacke in der Küche auf und schaute fern. Nach einiger Zeit, gegen 18.20 Uhr, ging er zurück in die Küche und musste feststellen, dass die Jacke brannte und die Flammen bereits die Holzwand seiner Behausung angegriffen hatten. Der Versuch, das Feuer selbst zu löschen, schlug fehl. Erst die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen ersticken.

Vermutlich hatte der 43-Jährige seine Jacke zu dicht am Abzugsrohr des Kamins aufgehängt, wo sich diese durch die große Hitze entzündete. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell