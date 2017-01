POL-F: 170131 - 115 Frankfurt-Niederrad: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 30. Januar 2017, gegen 18.30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Hoffmann-Straße zum Brand einer Wohnung.

Gemäß den Angaben des 73-jährigen Mieters hatte er sich eine Kerze angezündet und war anschließend im Wohnzimmer eingeschlafen. Schließlich sei die Kerze abgebrannt und habe die Tischdecke entzündet. Die Wohnung brannte komplett aus. Der 73-Jährige musste wegen einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Beschädigungen durch das Feuer beschränkten sich die auf die betreffende Wohnung.

Die Ursachenermittlung dauert an.

