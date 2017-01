POL-F: 170126 - 96 Franfurt - BAB 5: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und zwei verletzten Personen

Frankfurt (ots) - (ne) Gleich sechs Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich gestern Morgen um 07:50 Uhr auf der BAB 5 in Richtung Kassel, kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Homburg ereignete.

Zunächst war auf der rechten Fahrspur der 36-jährige Fahrer eines Lkws (Scania) mit Anhänger unterwegs. Vor ihm fuhr eine 32 Jahre alte Frau in ihrem Hyundai I20. Plötzlich scherte eine 45-Jährige mit ihrem VW Caddy zwischen dem Lkw und dem Hyundai ein. Die Frau kam von links und wollte nach ganz rechts auf die Abbiegespur zur BAB 661. Hierbei schnitt sie den Lkw-Fahrer so, dass der Lkw-Fahrer den VW Caddy an der linken Heckseite erwischte. Durch die Wucht stieß die Caddy-Fahrerin, die sich schon fast auf der Abbiegespur befand, auf einen vor ihr fahrenden Audi A5 (32-jährige Fahrerin). Die Hyundai-Fahrerin hatte nun auch stark abgebremst. Der Fahrer des Lkw-Zuges konnte nicht so schnell anhalten und krachte in das Heck des Hyundai. Dieser wurde durch die Wucht bis auf die linke Spur geschleudert, prallte hier in den Opel Meriva eines 62-Jährigen, schleuderte wieder zurück auf die rechte Spur und stieß hier in einen Renault-Lkw (69-jähriger Fahrer).

Die Hyundai-Fahrerin und der Opel-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen teilten der Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme mit, dass eine unbekannte Fahrerin eines in der Schweiz zugelassenen SUV direkt nach dem Unfall auf der linken Spur angehalten hatte um zu helfen. Plötzlich rollte ihr Pkw rückwärts und prallte in die rechte Schutzplanke. Leider setzte die Frau ihre Fahrt schnell wieder fort und beging somit eine Unfallflucht.

Die Autobahn musste vorübergehend bis auf eine Fahrspur gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr auf bis ungefähr 13 Kilometer zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell