POL-F: 170125 - 90 Frankfurt-Dornbusch: Dilettantischer Versuch eines Raubüberfalls

Frankfurt (ots) - (ne) Mit einem Messer bewaffnet versuchte gestern Spätabends um 23:00 Uhr ein 29-jähriger Mann eine Tankstelle in der Eschersheimer Landstraße zu überfallen. Er brach sein missglücktes Vorhaben ab und setzte zur Flucht an.

Der 50-jährige Angestellte der Tankstelle bediente gerade einen Kunden, als der aus Polen stammende Räuber die Tankstelle betrat und den Angestellten mit einem Messer bedrohte. Der Kunde reagierte empört und wies den Räuber an, sofort das Messer wegzulegen. Jetzt kam es zu einem Handgemenge zwischen dem Kunden und dem 29-Jährigen, in dessen Folge der Räuber aus der Tankstelle rannte in Richtung U-Bahnstation Fritz-Tarnow-Straße. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Mann in der Mierendorffstraße festnehmen.

Dass der Festgenommene zweifelsfrei als der gesuchte Räuber identifiziert werden konnte, lag vor allem daran, dass der zunächst maskierte Mann seine Wollmütze mit Sehschlitzen während seines Überfalls vom Kopf zog. Alles festgehalten durch die Überwachungskameras der Tankstelle.

Der 29-Jährige wird am heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell